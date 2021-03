Osimhen o Mertens? Gattuso sceglierà in base alla strategia: due piani diversi

Domani Gattuso affronta per la prima volta a San Siro il Milan da avversario e deve scegliere la strategia, scrive la Gazzetta dello Sport in riiferimento all'impiego di Osimhen o Mertens, lontani dalla condizione migliore per giocare tutta la gara e tantomeno in coppia: "Con Mertens si tolgono punti di riferimento agli avversari e si opta alle triangolazioni strette con palla a terra. Con Osimhen la profondità è assicurata e anche l’alternativa alla costruzione dal basso, visto che Victor è abile a difendere palla sul rinvio lungo. Gattuso dovrà decidere se ripartire col belga oppure mettere dall’inizio l’africano che ha più gamba e dunque almeno per un’ora potrebbe tenere in apprensione la difesa rossonera. Anche perché domani il Napoli dovrebbe ritrovare un’altra arma importante, che partirà dalla panchina: Lozano".