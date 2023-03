Ostigard: "Gioco poco? Marco Kvara e Osi e vale come una partita"

Dal ritiro della propria Nazionale, il difensore del Napoli Leo Osigard ha dichiarato

Dal ritiro della propria Nazionale, il difensore del Napoli Leo Osigard ha dichiarato: "Vorrei giocare di più, non lo nego, ma è complicato, gioco in una grande squadra e questo è per me motivo di soddisfazione. Ma non ho perso le speranze di avere il mio spazio. In allenamento marco Kvaratskhelia e Osimhen e traggo sempre qualcosa di positivo. In ogni caso sono sempre pronto a dare il mio contributo sia col Napoli che in Nazionale.