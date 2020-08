Pedullà su Gabriel: "C'è un patto Napoli-Lille, ma se Koulibaly parte tra 7-8 giorni..."

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, soffermandosi sulla situazione riguardante Gabriel: "Il Napoli ha preso Gabriel ma non ha chiuso, fin quando chiudi sei sotto spiffero. C'è un patto tra Lille ed il Napoli, ma se Koulibaly va via tra 7-8 giorni vediamo cosa decide Gabriel".

Questo l'approfondimento attraverso il sito ufficiale di Pedullà: "Il Napoli ha bisogno di cedere. E cederà. Prima non si muoverà, a costo di correre qualche rischio, per esempio quello di vedere aumentare la concorrenza per il difensore centrale Gabriel. C’è un accordo con il Lille e il sì del diretto interessato, normale che Arsenal e altri club possano provarci".