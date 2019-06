Programma estivo: oltre a Liverpool e Barcellona spunta un'amichevole col Dalian di Hamsik

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno anticipa quelle che saranno le amichevoli estive del Napoli. Per la prima volta nell’era De Laurentiis si potrebbe sbarcare oltreoceano per le amichevoli estive. Dalla Spagna sono filtrate alcune indiscrezioni, con possibili conferme ufficiali nei prossimi giorni, per cui il 7 e l’11 agosto potrebbe esserci un doppio test contro il Barcellona, prima a Miami e poi ad Ann Arbor, nello stato del Michigan. Il programma del precampionato sta prendendo forma, potrebbe esserci anche un’amichevole contro l’Olympique Marsiglia e s’attende l’organizzazione della sfida contro il Dalian Yifang per riabbracciare Marek Hamsik. Da ricordare quella già ufficiale del 28 luglio contro il Liverpool.