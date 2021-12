Quanto è costato Manolas all'Olympiacos? La cifra svelata dal CdS

Quanto guadagnerà il Napoli per l'addio di Manolas? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che alla società di De Laurentiis dall'Olympiacos andranno più o meno 2 milioni più alcuni bonus (operazione complessiva da circa 4 milioni). Il nuovo ingaggio di Manolas, sarà di circa 1,5 milioni, ma la prospettiva principale è di ritagliarsi un posto da titolare come ormai non gli riusciva in azzurro.