Quattro cessioni ad un passo: svelata la cifra che incasserà ADL

Inizia a sbloccarsi il mercato in uscita con diverse cessioni all'orizzonte. La prima? Contini al Crotone. Operazione che dovrebbe concretizzarsi entro la fine di questa settimana. Il Napoli lavora per sfoltire l’organico, le trattative sono in fase avanzata col Pordenone per Ciciretti (titolo definitivo) e Folorunsho (prestito) e con il Parma per Tutino. Se andasse in porto, il club di De Laurentiis potrebbe incassare 5 milioni più 2,5 di bonus. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.