Rafa Marin, il Napoli vuole chiudere il prima possibile: si aspetta via libera del Real

Rafa Marin, centrale spagnolo classe 2002 di proprietà del Real Madrid in prestito all’Alaves l’ultima stagione, potrebbe essere il primo rinforzo sul mercato estivo del Napoli.

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano su X riferisce le ultime sulla trattativa: “Napoli e Real Madrid hanno in programma un nuovo ciclo di trattative per l'affare Rafa Marín. Il Napoli vuole chiudere la trattativa il prima possibile, considerando Rafa Marín come un'opportunità disponibile sul mercato; aspettando il via libera del Real Madrid”.

🇪🇸 Napoli and Real Madrid have new round of talks scheduled for Rafa Marín deal.



Napoli want to get the deal done as soon as possible, considering Rafa Marín as opportunity available on the market; waiting for Real Madrid’s green light. pic.twitter.com/MFEl76itrO