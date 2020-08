Rai - Milik bloccato: aspetta la Juve che deve prima vendere e non apre alla Roma

Non si sblocca la situazione legata ad Arek Milik. La Juventus è interessata ad uno tra il polacco e Dzeko ma - riferisce il giornalista Rai Ciro Venerato a Kiss Kiss Napoli - deve prima vendere per questioni economiche. Il ds bianconero Paratici ha cenato con l'agente di Dzeko e l'attaccante deciderà se restare a Roma o meno, una situazione simile a quella di Mertens che si trova benissimo a Napoli ed ha rinnovato. La Roma in realtà pensa di separarsi da Dzeko, per questo parla con Milik che tra l'altro non ha ancora aperto ai giallorossi perché aspetta la Juventus. Quando i bianconeri gli diranno di virare altrove, valuterà altre offerte a partire da quella della Roma. Il Napoli conta di sbloccare la situazione entro metà settembre.