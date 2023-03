Ranking, il Napoli col bonus quarti aggancia il Tottenham e vola nella Top 20 europea

Il Napoli vince anche al ritorno degli ottavi di finale di Champions e vola nel ranking Uefa, incassando i punti per la vittoria ed anche il bonus

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli vince anche al ritorno degli ottavi di finale di Champions e vola nel ranking Uefa, incassando i punti per la vittoria ed anche il bonus per il passaggio del turno. Nel ranking stagionale solo il Bayern fa meglio degli azzurri, secondi, ed i 24 punti totalizzati permettono alla squadra di Spalletti di rientrare nella Top 20 di quello generale (che tiene conto delle ultime 5 stagioni). Il Napoli sale a 80.000, staccando definitivamente proprio l'Eintracht campione in carica dell'ultima EL, e di agganciare il Tottenham e soprattutto accorciare sulla Top 15 europea che ora è vicinissima. In ogni caso, però, vincendo il campionato il club partenopeo sarebbe certo della prima fascia (come le altre vincitrici dei top campionati) nel prossimo sorteggio Champions