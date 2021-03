Report allenamento: ancora a parte Petagna e Rrahmani, ultime da Castel Volturno

Allenamento mattutino per il Napoli a Castel Volturno. Ecco quanto si legge sul report ufficiale: "La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e attivazione. Successivamente partita a campo grande tra squadre miste con l'innesto di elementi del Settore Giovanile. Rrahmani e Petagna si sono allenati sul campo 1. Il difensore ha svolto palestra e lavoro personalizzato in campo, per l'attaccante seduta personalizzata in campo. La squadra avrà due giorni di riposo. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio".