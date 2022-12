Report da Antalya: non solo Rrahmani, anche un altro azzurro non si è allenato in gruppo

Non solo Amir Rrahmani, c'è un altro azzurro che oggi, nel primo giorno ad Antalya, non ha lavorato in gruppo con il resto dei compagni: Salvatore Sirigu.

TuttoNapoli.net

Non solo Amir Rrahmani, c'è un altro azzurro che oggi, nel primo giorno ad Antalya, non ha lavorato in gruppo con il resto dei compagni: Salvatore Sirigu. A riferirlo è il Napoli con il report dell'allenamento pomeridiano:

"Seduta di allenamento pomeridiana per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. Il gruppo dopo una prima fase di torello ed esercitazione tecnica ha svolto lavoro aerobico alternato ad esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Sirigu lavoro personalizzato in piscina".