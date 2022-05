Report da Castel Volturno: Osimhen non si è allenato per influenza, Di Lorenzo in gruppo

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domenica contro lo Spezia. Ecco il report ufficiale

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domenica contro lo Spezia. Ecco il report ufficiale: "La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen non si è allenato per un leggero stato influenzale".