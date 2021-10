Retroscena CdS - Spalletti voleva Zakaria: perché l'affare non si è concluso

Alla fine è arrivato Anguissa, che si sta rivelando un ottimo colpo, ma in estate l'obiettivo dell'allenatore del Napoli era un altro. Spalletti voleva Zakaria del Borussia, centrocampista svizzero, ma costava troppo, così alla fine è arrivato il camerunense - come scrive il Corriere dello Sport - che si è rivelato un ottimo colpo a basso costo arrivato all'ultimo giorno di mercato in prestito con diritto di riscatto.