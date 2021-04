Retroscena Gazzetta - ADL si è complimentato con Gattuso e squadra: è ottimista per la Juve

E' soddisfatto, Aurelio De Laurentiis, e non potrebbe essere altrimenti. Il Napoli ha vinto la quinta partita di fila e, pur soffrendo, ha comunque rifilato altri quattro gol al Crotone in un match tutt'altro che scontato. Oltre al rito pre-partita per caricare la squadra, il presidente è tornato a complimentarsi nel post. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Aurelio De Laurentiis sì è complimentato con l’allenatore e la squadra per il quinto successo consecutivo e guarda con ottimismo allo scontro diretto di mercoledì, a Torino. Sono giorni delicati anche per il presidente, a prescindere dalla sfida con la Juve. C’è la possibilità che il suo Napoli possa espugnare l’Allianz Stadium e che possa staccare le dirette rivali dal quel quarto posto che è un dentro o fuori per le prime sei della classifica".