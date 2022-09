Retroscena Navas, Giuntoli ci ha provato con un'altra formula! Il Napoli ha atteso fino alle 23

Niente da fare: Keylor Navas resta al PSG, nonostante il Napoli l'abbia atteso a lungo dopo aver trovato un accordo nei giorni scorsi.

Niente da fare: Keylor Navas resta al PSG, nonostante il Napoli l'abbia atteso a lungo dopo aver trovato un accordo nei giorni scorsi. Cristiano Giuntoli - rivela il Corriere dello Sport - ha provato a prendere il portiere costaricano anche in prestito, ma non ce l'ha fatta. E, al massimo, se ne riparlerà a gennaio perché l'idea resta e quest'ipotesi non va esclusa, stando a quanto si legge sul quotidiano

"Ieri il Napoli ha atteso Keylor Navas fino alle 23, fino all’ultimo istante utile del mercato francese, ma l’accordo tra il Gato e il Psg sulla buonuscita non è arrivato e oggi è il giorno delle liste Champions. Il ds Giuntoli ha anche provato a prenderlo in prestito, con una formula diversa, ma il giocatore preferiva la rescissione: strada sbarrata e magari appuntamento in inverno".