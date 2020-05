Ripresa allenamenti di squadra: il CTS rinvia la decisione a domani

Ennesimo rinvio alla decisione sul ritorno agli allenamenti di squadra. Era prevista per oggi la decisione del Comitato Tecnico Scientifico per l'eventuale via libera degli allenamenti in gruppo. Il CTS - come riferisce la redazione di Sky Sport - ha rinviato la decisione a domani la conclusione dell’esame, che porterà all’invio di un report al ministro della Salute, Roberto Speranza.