Samp, Ferrero contro ADL: "Accordi non rispettati, chiedeva sempre qualcosa in più..."

A margine della presentazione dell’accordo fra la Samp e il comune di Bogliasco per la riqualificazione delle aree sportive, il presidente blucerchiato, Massimo Ferrero, ha parlato dell'ultimo mercato e della stagione appena cominciata. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Dopo tanto lavoro quello di oggi è un risultato importante. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito in questa cosa".

Cosa ci dice del caso Petagna?

"Che la salute ci guadagna (ride ndr). La cosa è che tutti i calciatori sanno che alla Samp si sta bene, la città è bella e i tifosi sono i migliori d'Europa. Tutti vogliono venire. Su Petagna dovete chiedere ad Aurelio De Laurentiis, gli ho mandato un messaggio dicendogli di risolvere il problema. Eravamo d'accordo ma gli accordi non sono stati rispettati, non da parte nostra. Ogni volta veniva aumentato qualcosa, ho detto sempre sì ma alla fine ho dovuto dire no".