Sky - Amrabat-Rrahmani, accordo col Verona. Ma c'è l'azione di disturbo dell'Inter: la situazione

Il Napoli lavora per gennaio e per giugno e vorrebbe già chiudere qualche colpo per l'estate. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha già l'intesa con l'Hellas Verona per Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani su una base di 30 milioni di euro: 15 milioni per il centrocampista e altrettanti per il difensore kosovaro. Per quest'ultimo non ci sono problemi sull'ingaggio, mentre l'ex Feyenoord nicchia un po'.

DISTURBO INTER - Se Amrabat non è ancora convinto lo si deve anche alla manovra di disturbo dell'Inter. L'esperto Gianluca Di Marzio, infatti, fa sapere che sulle spalle del classe '96 ci sono i nerazzurri a soffiare, a dirgli di non accettare Napoli perché a giugno si muoveranno anche loro. Intanto Amrabat a breve presenterà la sua richiesta d'ingaggio alla società partenopea: il suo agente è arrivato oggi in Italia proprio per questo.