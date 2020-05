Sky - Mertens, 4kg in meno e gol in partitina: è già in condizioni smaglianti

E' un Dries Mertens in forma smagliante quello che si sta vedendo in questi giorni a Castel Volturno. Come riferito da Sky Sport, nella partitina in famiglia andata in scena stamattina al centro sportivo, l'attaccante belga è andato in gol (al pari di Matteo Politano), confermando quanto di buono aveva fatto vedere nelle ultime sedute agli ordini di Gattuso.

COMPORTAMENTO ESEMPLARE - L'emittente satellitare poi è entrata nel dettaglio. Le condizioni di 'Ciro' sono ottimali: alla ripresa degli allenamenti, l'ex PSV aveva quasi 4 chili in meno, un fisico perfetto, una forma esemplare. E anche dal punto di vista dell'umore è apparso fin da subito sereno. Mertens al top, Rino si frega le mani.