Sky - Petagna-Napoli, accordo ad un passo: balla un solo mln, già c'è l'intesa col giocatore

Andrea Petagna continua ad essere al centro degli intrecci di mercato in casa Napoli. Il club di De Laurentiis spinge per l'attaccante della Spal e l'accordo sembra essere sempre più vicino: secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, i due club non hanno ancora raggiunto un accordo, ma ormai manca pochissimo per la fumata bianca: un solo milione di differenza tra domanda ed offerta, già oggi si potrebbe chiudere sui 17 milioni di euro più bonus, con l'attaccante che rimarrebbe in prestito alla Spal fino a giugno.



Col giocatore, invece, è già tutto fatto: Petagna ha già dato la sua disponibilità al trasferimento e ha trovato l'intesa economica col Napoli, anche in relazione ai diritti d'immagine.