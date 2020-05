Sky - Ripresa allenamenti, Napoli a Castel Volturno da venerdì: domani inizia il ciclo di tamponi

E' arrivato l'ok del Viminale circa la ripresa degli allenamenti individuali per i club di Serie A, i club potranno tornare ad allenarsi con delle sedute individuali. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione soffermandosi sul Napoli svelando che il club azzurro non tornerà a Castel Volturno prima di venerdi.

TAMPONI - Il club di De Laurentiis farà effettuare ai calciatori un ciclo di 2 tamponi: il primo tra domani e dopo domani, il secondo invece a distanza di 24-36 ore. I calciatori arriveranno al campo già cambiati, pronti per allenarsi, in modo da non creare assembramenti negli spogliatoio, tuttavia sanificati come ogni ambiente a Castel Volturno.