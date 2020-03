Sky - Taglio stipendi a calciatori e allenatori: l'effetto sul bilancio del Napoli

La Juventus è la prima società italiana a rendere noto il taglio di stipendi per i propri calciatori. Definito un accordo con la società per rinunciare al pagamento di 4 mensilità (aiutando così il club a risparmiare circa 90 milioni di euro in questo periodo di crisi economica legata all'emergenza Coronavirus.

LE ALTRE - La redazione di Sky Sport ha fatto un'attenta analisi partendo dal dato lordo relativo al monte-ingaggi delle "big": l'Inter nella passata stagione si avvicinava alla soglia dei 200 (superata in quella in corso). Monte-ingaggi simili per Milan (185 mln) e Roma (184), poi Napoli (135) e, unica sotto i 100 milioni complessivi, la Lazio (86). Se i top team di A applicassero il metodo Juve, i bilanci di Inter, Milan e Roma gioverebbero di oltre 60 milioni, 45 per il Napoli, 28 per la Lazio.

LE PERDITE - A questo punto però i possibili "risparmi" vanno parametrati agli incassi, o meglio, ai mancati incassi. Ipotizzando dunque il massimo delle perdite, cioè che da qui fino a fine anno ogni società non incassi nulla la Juventus perderebbe quasi 140 milioni, sopra quota 100 anche l'Inter; potenziale perdita simile per Milan (70 mln), Roma (64) e Napoli (62); -37 mln per la Lazio.

IL RAPPORTO - A questo punto si possono paragonare i “guadagni” avvenuti con il "lodo Juve" con i potenziali incassi mancati dalle società: la Juventus "ammortizzerebbe" la perdita (-50 milioni circa), così come l'Inter (-46 milioni). Paradossalmente, per le altre big il vantaggio sarebbe ancora maggiore (Napoli -17, Roma -9 mln, e Milan -4 mln), perché società come Juventus e Inter hanno ricavi molto importanti derivanti soprattutto dalle sponsorizzazioni