Sogno ottavi e rischio Conference League: tutte le combinazioni per qualificarsi

Come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli si qualifica solo battendo il Leicester (da secondo, e dunque agli spareggi, se vincesse lo Spartak per via degli scontri diretti). In caso di pareggio finisce terzo, e dunque in Conference League qualunque risultato esca fuori dall’altra gara Legia Varsavia-Spartak Mosca. Infine il Napoli può qualificarsi per la Conference anche perdendo, se non vincerà il Legia.