Spalletti a Mediaset: “Con i complimenti non si fanno i risultati, dovremo fare meglio dell’andata”

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Mediaset alla vigilia del match contro il Liverpool: “Siamo favoriti? E' un giochetto che sanno tutti quello di fare i complimenti agli altri per metterli così in alto e essere contenti di ascoltarne il tonfo, ma poi con i complimenti non ci si mangia, non facciamo le prestazioni o i risultati. Bisogna essere bravi a sapere che qui pochissime squadre ne sono uscite con dei risultati positivi. Se si fa riferimento all’ultimo Liverpool visto, voi vi lasciate trascinare dal risultato. Io le partite le ho viste tutte e nelle ultime 3-4 ho visto una squadra in grandissima forma. Con il Leeds non è riuscito a far gol e ha perso ma è stato lo stesso Liverpool di sempre e ha creato tantissime occasioni da gol che poi per un motivo o per un altro non ha concretizzato. Noi siamo convinti che troveremo il Liverpool di sempre".

Quanto c'è nel processo di crescita in una partita del genere? “Per quello che abbiamo visto nelle 5 partite precedenti, io rimarrei abbastanza deluso se non riuscissimo a fare una prestazione convincente, poi è chiaro che qui le partite sono difficilissime. Dobbiamo ripeterci rispetto a quanto fatto all’andata e probabilmente metterci qualcosa in più. Sarò permissivo per qualsiasi palla persa, ma non accetterò che non venga giocata la palla dai miei calciatori”.

Sulle parole di Klopp: “Per quanto riguarda i complimenti a me personali io non vedo l’ora che lui venga ad allenare in Italia perchè lui nobilita i campionati dove poi lavora. Per cui il nostro campionato crescerebbe di livello con un allenatore come lui e spero che ci venga il prima possibile. Per quanto riguarda i complimenti della possibilità di giocare la finale, loro ne hanno fatte due di finali negli ultimi due anni: una vinta e una persa per caso. Quindi se effettivamente dice così in maniera sincera, se vuole possiamo parlare del fatto che lui non può vincere la partita. E poi quando allenerà il Napoli si accorgerà che qua nessuno è fesso. Noi abbiamo ora la possibilità di fare esperienza in questa competizione, ho molti calciatori che non l’hanno mai giocata questa competizione, lui invece l’ha vinta due volte per cui il paragone non regge”.

Sulle scelte di formazione: “Le scelte si fanno in base alla valutazione di tante cose e poi bisogna essere sempre tranquilli di quello che sia il meglio per il momento, così si va meno in confusione. Però per quello che abbiamo visto noi abbiamo cambiato nelle ultime partite 5-6 calciatori e il risultato è stato lo stesso da un punto di vista di prestazione”.