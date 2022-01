Spalletti ed il nervosismo di Osimhen: "Bischerate di fine partita"

Un finale di gara con un pizzico di nervosismo per Victor Osimhen, come confermato anche da Luciano Spalletti nelle dichiarazione succesisve al match. Questa la ricostruzione sull'accaduto da parte del Corriere dello Sport: "Osi, entrato dalla panchina, è parso piuttosto teso soprattutto nei confronti di Politano per un passaggio mancato in area, e così il signor Luciano s'è fermato a parlare con lui: "Era nervosetto perché non ha fatto gol... Ma sono quelle bischerate di fine partita!".

E giù una bella risata. Victor si è lamentato per un passaggio che Politano non gli ha servito in area verso la fine della partita, preferendo l'azione personale: "Era dispiaciuto perché voleva segnare", spiega Spalletti. "Lui è un calciatore nervoso, proprio dal punto di vista della muscolatura: accelera e dà zampate. Poi si sono chiariti e si sono dati la mano".