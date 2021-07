Spalletti su Insigne: “Inutile anticiparsi, quando tornerà parlerà con ADL e sarà tutto più chiaro”

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa a Dimaro, ha toccato anche il tema caldo relativo al futuro di Lorenzo Insigne: “Con Lorenzo ho parlato una volta per telefono e poi gli ho mandato un messaggio di complimenti, mi è sembrato il capitano che io immaginavo da fuori. Ora su questo bisogna starci attenti, voi volete trovare la magagna sul fatto del contratto: abbiamo di fronte il capitano del Napoli ed anche agli europei ci ha fatto vedere un contributo importante ed ADL che è un imprenditore e comunicatore, due persone forti, che avranno il tempo di guardarsi negli occhi ed andare al sodo. Non andiamo troppo a rimestarci troppo, quando tornerà si parleranno e sarà tutto più chiaro, non anticipiamo troppo".