Sportitalia - Hysaj-Valencia, in serata contatto decisivo tra i club per trovare l'accordo finale

In serata (probabilmente dopo le 19 se non ci saranno variazioni di programma) secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, si proverà a trovare l’accordo con il Valencia per Hysaj. La valutazione del Napoli non scende sotto i 20 milioni, ci sono gli accordi tra il Valencia e il terzino albanese, presto nuovi sviluppi.