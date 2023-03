Stadio, ADL ha una miniera: un milione di spettatori e incassi triplicati in un anno!

798. 768 spettatori collezionati al Maradona in 18 partite giocate saltando tra il campionato, la Champions e l'unico esemplare di Coppa Italia

798.768 spettatori collezionati al Maradona in 18 partite giocate saltando tra il campionato, la Champions e l'unico esemplare di Coppa Italia. Una quota che tra domenica e il 18 aprile, da un Milan all'altro, si arricchirà di altre centomila unità almeno. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, gli incassi non sono mai stati ufficializzati per politica societaria, ma l'idea plausibile è che il Napoli possa inquadrare i ricavi da stadio sin qui ottenuti intorno ai 35 milioni di euro, il triplo rispetto all’intera stagione precedente.