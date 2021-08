Tante cessioni minori da completare: Giuntoli deve tagliare prima di riprovarci in entrata

La missione affidata a Cristiano Giuntoli è cedere, cedere, cedere perché si cominci a tentare di comprare, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport elencando le cessioni imminenti. Il terzo portiere Contini sta per andare al Crotone, Tutino attende - si legge - che il Parma faccia un passettino in avanti per chiudere una trattativa eterna e Gaetano spera che con la Cremonese si possa procedere di nuovo col prestito, così come Luperto con l'Empoli.

Resterebbero a quel punto da piazzare Palmiero, Zedadka e Machach, e le rlfessioni invece sulla permanenza di Zanoli o Ounas. Tagli che qualcosa libererebbero di stipendi, creando un piccolo tesoretto utile.