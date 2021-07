Tensione SSCN-Comune, ADL non coinvolto nega l'uso del terreno di gioco

Il Napoli frena l’entusiasmo del Comune, che ha annunciato per il 29 luglio l’inaugurazione dello stadio intitolato a Maradona con tanto di statua del Pibe de Oro da svelare. La società azzurra, che sostiene di non essere stata coinvolta nell’evento, ha l’uso esclusivo del terreno di gioco e non intende concederlo al Comune. Lo riporta il Corriere dello Sport.