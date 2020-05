TMW - Gremio chiede 32 mln per Everton: gli scenari possibili ed il problema commissioni

Il cambio favorevole, l'apertura da parte del presidente del Gremio, la speranza di un colpo da grande squadra. Napoli sogna Everton Sousa Soares, il miglior giocatore della scorsa Copa America, inseguito da praticamente tutti i club europei nel 2019. Un tentativo di anticipare tutti, perché la concorrenza è molta e l'intenzione è di non far partire un'asta, sfruttando il Coronavirus per assicurarsi un jolly che farebbe sognare nel 4-3-3 di Gattuso.

RICHIESTE ESORBITANTI NEL 2019 - La realtà è che il Gremio aveva voglia di fare cassa già l'estate scorsa, ma la situazione in Brasile - più in generale in Sudamerica - è sempre discretamente border line, soprattutto per ciò che concerne la proprietà del cartellino del giocatore. Fondi di investimento, percentuali, agenti che si infilano in mezzo e cercano di lucrare, genitori che vedono il figlio come un modo perfetto per diventare ricchi. E la situazione è confusionaria. Nel 2019 il Gremio chiedeva tra i 40 e i 50 milioni di euro, ma le commissioni si aggiravano intorno ai 20-30 milioni. Ok, Everton era stato il trascinatore della nazionale brasiliana, ma in Europa non c'è mai stato. Troppi soldi per una possibile incognita.

IL CAMBIO FAVOREVOLE - Anche in questa stagione Everton è partito con il piede giusto, prima di doversi fermare per il Covid. Gol e giocate, con l'idea che stavolta potesse essere l'estate giusta per sbarcare in grande stile in Europa. Intanto il Real brasiliano è passato da 0,25 euro a 0,17. Cosa significa? Che 200 milioni di real sono diventati 33 in euro, quando erano 50 fino a due mesi fa. Ed è la cifra giusta: il Gremio chiede 33 milioni di euro per il suo giocatore, il Napoli non ha ancora fatto proposte ma vorrebbe arrivare a spendere meno (proprio perché poi ci sarebbero le commissioni). Sarà una partita a scacchi ma, almeno ora, comprare in Brasile converrebbe. Al netto dei problemi endemici del mercato sudamericano.