TN - Martino: "Mi dicono che Icardi sta pensando seriamente al Napoli, non escludo un clamoroso colpo di scena"

A mezzanotte tornerà il consueto editoriale di Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista di Kiss Kiss, per i lettori di Tuttonapoli.net. Tra i temi di mercato affrontati s'è parlato anche di Mauro Icardi con una novità importante: "Da Milano mi hanno raccontato che per quanto successo alla Pinetina, con le parole pronunciate dai vertici nerazzurri al calciatore, Icardi sta seriamente pensando all'ipotesi Napoli. Non escludo possa esserci un clamoroso colpo di scena all'ultimo istante, anche se al momento non risulta. Ma il Napoli ci sta provando ancora e questo mi meraviglia e mi fa pensare che forse qualche possibilità c'è. Magari tra oggi e domani succede quello che tanti sognano..." le sue parole. In serata l'intervento completo con tutti gli altri temi: Llorente, James, Lozano e non solo.