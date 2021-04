Torna Lozano e Osimhen va in panchina: Gattuso ha un solo dubbio di formazione

Formazione ormai fatta per Gattuso. L’unico dubbio riguarda la fascia sinistra, dove si contenderanno il posto Mario e Rui e Hysaj. Quest’ultimo dovrebbe essere favorito rispetto al portoghese pur essendo un destro naturale. Su quella fascia agirà Lazzarri e Gattuso potrebbe decidere per il difensore albanese, più indicato per marcare. In attacco, Mertens dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Osimhen che non ha convinto contro l’Inter, mentre sulla fascia destra rientrerà Lozano con Politano che si accomoderà in panchina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.