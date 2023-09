Udinese, Lovric a Dazn: "Sappiamo che a qui è difficile, ma è l'occasione per riscattarci"

Il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Dazn.

Il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli, gara valida per la sesta giornata di Serie A: "Quella di oggi è l'occasione per riscattarci, lo sappiamo che sarà difficile ma daremo tutto per provare a disputare una buona partita".