UFFICIALE - Barcellona, Suarez operato al ginocchio: salterà la doppia sfida col Napoli

Brutta tegola per il Barcellona, prossimo avversario in Champions del Napoli. Come riferisce il sito ufficiale dei catalani, l'attaccante della squadra blaugrana Luis Suarez è stato operato per via dei problemi che da tempo tormentano il suo ginocchio destro, il tempo stimato per il ritorno in campo sarà di circa quattro mesi, a questo punto l'uruguagio salterà anche la sfida degli ottavi contro il Napoli.