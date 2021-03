UFFICIALE - I convocati per il Bologna: torna Osimhen, Bakayoko c'è. Aggregati 3 Primavera

Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Bologna. Gli unici due assenti, in quanto infortunati, sono Hirving Lozano e Andrea Petagna. Si rivede nell'elenco Victor Osimhen, due settimane dopo il trauma cranico riportato con l'Atalanta. C'è anche Tiemoué Bakayoko, che ieri non si era allenato per un leggero attacco influenzale. L'allenatore azzurro ha aggregato ancora 3 Primavera. Di seguito la lista completa.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).