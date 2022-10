UFFICIALE - I convocati per l'Ajax: Osimhen non parte per Amsterdam!

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Amsterdam, dove domani andrà in scena il match di Champions League contro l'Ajax.

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Amsterdam, dove domani andrà in scena il match di Champions League contro l'Ajax. Non ce la fa Victor Osimhen, ancora ai box e fuori dall'elenco. Per il resto tutti confermati. Di seguito la lista completa

IDASIAK Hubert

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

MARIO RUI Silva Duarte

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni