UFFICIALE - Infortunio Rrahmani: risentimento all'adduttore, presto novità

TuttoNapoli.net

Amir Rrahmani è uscito nel corso del secondo tempo per infortunio. Al suo posto è entrato Ostigard. Come scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale, saranno da valutare le condizioni dell'ex difensore del Verona sostituito ieri per un risentimento all'adduttore destro.