UFFICIALE - L'inchiesta plusvalenze è un flop: ADL, Agnelli e gli altri dirigenti tutti prosciolti

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

C'erano ben 59 dirigenti ad attendere la sentenza del Tribunale Federale e invece il caso plusvalenze si risolve in un nulla di fatto. Arriva la sentenza ed è un flop quello della Procura, che aveva chiesto 11 mesi e 5 giorni di inibizione per Aurelio De Laurentiis e 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli. Invece tutti i dirigenti in questione, compresi i presidenti di Napoli e Juventus, sono stati prosciolti.

La nota della FIGC

E' questa la decisione del primo grado di Giustizia Sportiva, come si evince dal comunicato ufficiale diramato dalla FIGC: "Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha prosciolto tutte le società, i dirigenti e gli amministratori dei club che erano stati deferiti dalla Procura Federale per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti a quelli consentiti dai principi contabili. Le motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni".