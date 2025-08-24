Bologna, Italiano protesta: "Mercato aperto è follia pura! C'è chi gioca e vuole andar via..."

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport dopo la sconfitta per 1-0 sul campo della Roma, all'esordio in Serie A: "Per la prima mezz'ora bene loro, noi non riuscivamo a trovare una traccia di passaggio, poi pian pianino siamo venuti fuori anche noi, abbiamo trovato qualche linea importante, però sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, non avevamo fatto benissimo nell'ultima gara di pre campionato, ma oggi sulla tenuta sono contento, dobbiamo crescere sulla qualità con la palla, perché poi abbiamo cercato di creare qualche situazione pericolosa e dai, è la prima di campionato, ci rifaremo".

Che ne pensa del mercato ancora in corsa?

"Non so chi vuole questo mercato aperto durante il campionato, per me è follia pura. C'è gente che la mattina prima delle partite sta al telefono con i procuratori perché non ha voglia di giocare, vuole andare via, viene in campo a fare allenamento non concentrata. Questo mercato va chiuso prima delle partite ufficiali del campionato, secondo me è pura follia".

Come sta Immobile?

"Mi dispiace perché ha una voglia e un entusiasmo incredibile. L'ho visto un po' strano, ritornare nello stadio dove ha fatto la storia, dove è diventato un campione. L'ho visto teso, l'ho visto sui primi due palloni, gli avevo detto che se avessi avuto la capacità di toglierti dopo i primi 6' minuti non sarebbe fatto male, chiaramente è una battuta, non è una cosa gravissima, secondo me si è stirato sul retto femorale e recupererà, ha voglia, spirito, spunto, ha fatto un ritiro strepitoso. Non so da dove possa essere arrivato questo problema, ma lo recupereremo".

Forse a centrocampo avete sofferto di più.

"Sì, è stato così la prima mezz'ora, loro uomo su uomo e sulle seconde palle che se non sei veloce a recuperarle loro ti superano. Noi siamo stati poco presenti anche sotto l'aspetto del contrasto corpo a corpo. Pensavo peggio, ma giocavamo comunque contro una squadra che giocava davanti a 70 mila persone. Avevamo fuori tanta gente, recupereremo sotto l'aspetto fisico Bernardeschi. Se riusciamo a fare come lo scorso anno e riuscire a venire fuori dopo qualche settimana ce la giochiamo con tutti".

Torniamo sulla questione mercato.

"Io sentendo i miei colleghi penso che la pensino così quasi tutti, continuando così viene una cosa che non esiste, passi mesi a preparare la squadra e arrivi al momento di giocare e ci sono giocatori con la spina staccata. Se volete mi metto lì davanti a battagliare su questa situazione, secondo me non è giusto anche per l'allenatore".