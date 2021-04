UFFICIALE - Lazio, le scelte di Inzaghi: recuperato Luis Alberto

Sono ufficiali le scelte della Lazio in vista della sfida contro il Napoli. Inzaghi si affida al solito 3-5-2 con Reina in porta. Linea difensiva a tre composta da Marusic, Acerbi e Radu. A centrocampo spazio a Luis Alberto, Leiva e Milinkovic Savic con Lazzari e Fares sulle corsie esterne. In attacco la coppia formata da Correa e Immobile.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (Pereira), Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Cataldi, Parolo, Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Farris.