UFFICIALE - Spalletti recupera Osimhen, Fabian ed Insigne: si sono allenati in gruppo

Arrivano buone notizie per Luciano Spalletti dall'allenamento che s'è svolto quest'oggi a Castel Volturno (qui il report completo) al rientro dalla trasferta vittoriosa di Varsavia. Osimhen, Fabian e Insigne hanno svolto l'intero allenamento in gruppo e sono dunque da considerare recuperati per la sfida al Verona.