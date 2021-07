UFFICIALE - Zielinski lunedì a Dimaro: la nota della SSC Napoli

Piotr Zielinski arriverà lunedì a Dimaro Folgarida unendosi ai compagni per il ritiro estivo. Il giocatore, di rientro dagli Europei e dalle vacanze, ha goduto di alcuni giorni di riposo in più ma lunedì, tra due giorni, sarà in Val di Sole.

