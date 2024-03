VIDEO - Calzona: "A Barcellona a viso aperto, è mia mentalità! Usciamo dal campo senza rimpianti"

Nell’estratto pubblicato su Instagram da Cronache di Spogliatoio il tecnico del Napoli parla così della sfida di ritorno con il Barcellona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona e la voglia di andarsela a giocare con la propria mentalità. Nell’estratto pubblicato su Instagram da Cronache di Spogliatoio il tecnico del Napoli parla così della sfida di ritorno con il Barcellona.

“È chiaro che andare avanti in Champions è importante per mille motivi. È un palcoscenico dove, chi fa il mio mestiere, sogna di essere. Andiamo lì a giocarcela a viso aperto, perché è nella nostra mentalità, nella mia mentalità. Dobbiamo fare di tutto per raggiungere l’obiettivo, ma dobbiamo uscire dal campo senza avere rimpianti”.