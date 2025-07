Miretti pupillo di Manna: c'è un motivo (ulteriore) che spinge il Napoli alla chiusura

Il Napoli guarda in casa Juventus per rinforzare la mediana. Il nome caldo in queste ore sul taccuino di Giovanni Manna è quello di Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, cresciuto nel vivaio bianconero e già con buona esperienza in prima squadra. La trattativa tra i due club sarebbe già stata ben impostata, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Miretti è un profilo ben conosciuto da Manna, che lo ha seguito nel suo percorso giovanile. Duttilità, tecnica e resistenza lo rendono un elemento ideale per il progetto Napoli. Inoltre, in ottica liste UEFA e Serie A, il suo status di “under” rappresenterebbe un vantaggio strategico, poiché non andrebbe a occupare slot “over”.

“Miretti è pupillo di Manna e si sposa benissimo con le esigenze del Napoli. Può agire da mezzala o trequartista alle spalle di una o più punte, a seconda delle necessità tattiche” si legge sulla rosea.