VIDEO - In migliaia in festa a Capodichino: si attende l'arrivo del Napoli!

In migliaia si sono riversati a Capodichino, tantissimi altri sono in arrivo, e cresce l'attesa per l'arrivo della squadra.

Il trionfo di Torino ha fatto scoppiare già i festeggiamenti in tanti punti della città e non solo. In migliaia si sono riversati a Capodichino, tantissimi altri sono in arrivo, e cresce l'attesa per l'arrivo della squadra. L'arrivo del Napoli da Torino è previsto intorno alle 2. Di seguito le immagini