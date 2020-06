VIDEO - "Se Koulibaly va via deve farci un regalo!", gaffe Elmas: posta la conversazione in treno

"Koulibaly se va via ci deve fare un regalo!". Chiara e nitida si sente questa frase in un video postato da Elif Elmas che bacia la Coppa Italia appena vinta. Non si capisce bene di chi sia la voce ma sono certe le parole che si sentono in questi video. Eccolo:

Chiara e nitida la frase (#Manolas?) sul treno di ritorno da Roma. Indizio per il futuro?#Napoli pic.twitter.com/4wglOl5A97 — Gennaro Di Finizio (@DIF_Genny) June 19, 2020