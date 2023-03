Zielinski: "Scudetto? Non è già fatta e non pensiamo all'aritmetica. Champions? Dico una cosa"

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai media locali dopo la vittoria della sua Nazionale contro l'Albania

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai media locali dopo la vittoria della sua Nazionale contro l'Albania. La gara è stata l'occasione anche per parlare del campionato che sta disputando il suo club: "Napoli favorito per la vittoria della Champions? Non ci pensiamo, ora siamo proiettati al campionato, alla prossima partita col Milan. Sarà una gara molto importante ed è l'unica cosa che conta in questo momento.