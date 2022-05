"A volte fa scelte strane", rapporto teso Mertens-Spalletti: va definito per il futuro

Dopo le parole differenti di Mertens e Spalletti dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, si è aperto il dibattito: qual è il rapporto tra i due?

Dopo le parole differenti di Mertens e Spalletti dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo, si è aperto il dibattito: qual è il rapporto tra i due? Ne parla anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola con altre frasi e dichiarazioni che oggi ritornano: "A San Siro Spalletti gli preferì Petagna e le parole di Mertens: «A volte fa scelte strane» vanno messe nell’archivio di un rapporto teso, probabilmente da definire in vista del futuro.Spalletti ad Empoli ha raccontato di aver dato il suo parere positivo nei confronti con De Laurentiis per il rinnovo di Mertens. È consapevole del suo spessore tecnico e di personalità ma anche del peso delle scelte che vedono Mertens protagonista".