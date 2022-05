"Delusione e altre non più forti? Allora dica di chi è la colpa" il botta-risposta Dries-Spalletti apre dubbi sul futuro

Ha fatto discutere la reazione di Luciano Spalletti alle parole di Dries Mertens (registrate e proiettate mentre era presente il tecnico a DAZN).

Ha fatto discutere la reazione di Luciano Spalletti alle parole di Dries Mertens (registrate e proiettate mentre era presente il tecnico a DAZN). Oltre al poco impiego per quasi tutta la stagione, il poco feeling tra i due sembra esserci anche nella visione del campionato del Napoli e per molti potrebbe influire sul rinnovo di contratto di Ciro. Andiamo a rileggere nel dettaglio i due interventi.

Partiamo con Dries Mertens per un intervento in cui la tifoseria o comunque gran parte s'è sentita rappresentata: "Gioia o rabbia per aver sprecato il potenziale della squadra? (sorriso amaro, ndr). Sì. Tutta la squadra è delusa, in nove anni che sono qua questo è stato l'anno in cui sono più deluso. Una volta abbiamo fatto 91 punti e non vincemmo, ma questa volta è diverso, le altre squadre non erano più forti di noi. Poi però guardi le altre, Roma, Lazio, Juve, Atalanta, loro sono dietro e siamo terzi. E' un peccato, ma ora rialziamo la testa, andiamo in Champions e speriamo che l'anno prossimo possiamo combattere di nuovo perché abbiamo un grande gruppo e facendo le cose bene possiamo puntare a belle cose.

Indizio sul tuo futuro? Non è solo per me, è un messaggio ai tifosi: quest'anno abbiamo sognato e sbagliato tutti, ma dobbiamo stare insieme, ora non bisogna mollare, è brutto anche per noi che vogliamo vincere. Napoli è calda, si deve stare sempre insieme anche se è brutto. Siamo in Champions e speriamo di prendere giocatori forti per l'anno prossimo. Con te? Anche se non è con me, ci sono grandi giocatori e bisogna stare insieme. Ho visto le altre... la Juve per anni era fortissima, ma quest'anno no, non erano più forti. E' mancato qualcosa e ci pensiamo. Miglior Mertens dal 2017? Penso a me stesso, perché così aiuto la squadra, ho giocato poco, ma quando ho giocato ho provato tutto per aiutare, così deve essere".